Ростовской области нужно 10 млрд рублей на обновление спортобъектов

На строительство и модернизацию спортивной инфраструктуры Ростовской области начальник управления по физкультуре и спорту Новочеркасска Елена Зленко предложила выделять по одному млрд руб. ежегодно в течение десяти лет. Свое предложение чиновница озвучила в ходе стратегической сессии «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По мнению госпожи Зленко, такое финансирование обеспечит всех желающих заниматься спортом необходимыми объектами. Достаточно ежегодно строить хотя бы по одной современной спортивной площадке в каждом из 55 муниципалитетов Ростовской области и три ФОКа в районах, чтобы дать возможность всем спортсменам-любителям заниматься физкультурой рядом с домом.

«Реализация инициативы потребует увеличения бюджета. Понадобится дополнительно 500 млн руб. в год на содержание создаваемых объектов. Однако источники финансирования можно найти через участие в федеральных программах, а также используя имеющиеся в области инструменты — например, налоговый вычет»,— аргументировала начальник управления по физкультуре и спорту Новочеркасска.

Валентина Любашенко