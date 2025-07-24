Россельхознадзор нашел черную плесень на молочном заводе в Невьянском районе

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило нарушения требований технического регламента на молочном предприятии в Невьянском районе Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства. В частности, сотрудники обнаружили черную плесень на потолке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ходе внеплановой проверки, инспектор Россельхознадзора зафиксировал повреждения и неровности на стенах и полу производственного помещения, отсутствие места для хранения отбракованной продукции и мер по предотвращению проникновения грызунов и насекомых.

По результатам проверки предпринимателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений и оформлено два протокола об административном правонарушении по ч.1 ст. 10.6 (нарушение ветеринарно-санитарных правил) и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем требований технических регламентов).

Напомним, по результатам проверки у поставщика питания в школы Свердловской области ООО «ГлобусРесурс» выявили новые нарушения. Ранее в школе №178 в Екатеринбурге, для которой организация занималась поставками продуктов, отравились ученики.

Полина Щуцкая