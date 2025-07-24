Шайя ЛаБаф, Limp Bizkit Tribute и футбол

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье горожане и гости кубанской столицы смогут послушать живьем хиты 90-х и 2000-х годов, оттянуться под альтернативную музыку, посетить интересные кинопремьеры, сходить на футбольный матч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Какие концерты посетить

25 июля в 20.00 в ресторане «Олимп» прозвучат золотые хиты 90-х и 2000-х в исполнении группы Total, Евгения Холмского (ex.«Турбомода») и других артистов. Ведущая концерта — IsaBelle EN (Москва). Как сказано в аннотации, шоу станет «машиной времени», которая отправит зрителей в раннюю юность и заставит их двигаться четыре часа подряд.

Стоимость входных билетов — от 2 000 руб. (12+)

25 июля в 20:00 в этно-дворике «Тулум» состоится концерт Aiwaska. Как обещают организаторы, мелодик-техно саунд с вкраплениями органических звуков и acid отправит слушателей в незабываемое музыкальное путешествие.

Стоимость входного билета — от 1 000 руб. (18+)

25 июля в 22:00 и 26 июля в 21:00 на сцене Sgt. Pepper’s Bar для поклонников альтернативной музыки состоятся два трибьют-шоу. Первое будет посвящено группе System of a Down, второе — группе Limp Bizkit соответственно. Обе команды давно стали мировыми легендами и иконами альтернативного музыкального направления.

Стоимость входных билетов — от 800 руб. (18+)

26 июля в 20:00 в «Кроп Арене» даст концерт Madk1d. Как заявлено в аннотации, артист стремительно набирает популярность и является одним из самых востребованных хип-хоп-исполнителей на отечественной сцене.

Стоимость билетов — от 1 190 руб. (16+)

26 июля в 22:00 в «Порт 219» выступит еще одна звезда российского хип-хопа — Markul.

Стоимость билетов — от 2 400 руб. (18+)

27 июля в 19:30 на сцене Sgt. Pepper’s Bar для поклонников живой музыки, мощи и драйва выступит группа «Билборды». В программе самые популярные песни группы, а также новые композиции.

Стоимость входного билета — от 1200 руб. (16+)

27 июля в 19:00 в «Порт 219» для поклонников молодежного поп-рока даст концерт Дора. В программе прозвучат старые шлягеры и новые песни. Можно будет и подпеть ей от души.

Стоимость входного билета — от 2 300 руб. (16+)

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Какие спектакли посмотреть

25 июля в 18:00 на сцене театра Veritas покажут спектакль «Циники», поставленный по одноименному модернистскому роману Анатолия Мариенгофа. Атмосферу спектакля режиссер Павел Львов-Белов охарактеризовал как «акт любви в аварийном здании». Как сказано в аннотации, в попытках следовать удивительному слогу автора, состоящему преимущественно из обескураживающих образов и неожиданных контрапунктов, режиссер сочетает несочетаемое, исследуя тему жертвенной любви на фоне всепоглощающей революции.

Стоимость билетов — от 950 руб. (16+)

26 июля и 27 июля в 17:00 в театре Veritas пройдет спектакль «Ягиня. Сказание не о любви».

Как сказано в описании, в сказках люди часто видят Бабу Ягу как ведьму, озлобленную на весь мир и строящей козни главным героям. Но злодеями — не рождаются. Ими становятся, переживая боль, потерю и разочарование. Спектакль расскажет историю о девушке Ягине, которая, несмотря на уготовленную ей судьбу, влюбляется в бога Велеса. И эта любовь, взаимная и чистая, не имеет права на существование только потому, что так переплетены судьбы героев.

Стоимость билетов — от 850 руб. (6+)

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Что посмотреть в кино

В кинотеатрах «Формула Кино Oz», «Монитор СБС», «Монитор Красная площадь», «Монитор Сити De Luxe», «Киносет Любимово», «Каро 8 Галерея» стартует показ криминальной драмы «Без правил» с Шайей ЛаБафом в главной роли. Сюжет: Сэл по прозвищу Бык, неудачливый профессиональный боксер без карьерных перспектив, вдруг встречает старого друга Винса с криминальным прошлым. Приятель втягивает Сэла в мир подпольных боев с огромными гонорарами. Но перспектива легких денег быстро оборачивается тяжелыми последствиями.

Стоимость билетов — от 470 руб. (18+)

Среди других достойных внимания кинопремьер — камерная драма «Прости, детка» совместного производства Франции, Испании и США. Агнес работает преподавателем в небольшом университете и никак не может пережить одно травматичное событие, которое случилось с ней еще во время учебы колледже. Когда к ней приезжает лучшая подруга, жизнь вроде бы налаживается. Девушка пытается вырваться из болезненных воспоминаний и пробует снова дышать свободно.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

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Куда сходить еще

26 июля в 19:00 на Ozon Арене (бывший стадион «Краснодар») игроки футбольного клуба «Краснодар» сразятся в матче с москвичами ФК «Локомотив». Кто окажется сильнее — узнаем в эту субботу.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (0+)

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