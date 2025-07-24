Экс-замглавы Челябинской области Богашова просят арестовать

Следствие попросило Басманный районный суд Москвы отправить в СИЗО бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова. Такую же меру пресечения хотят избрать челябинскому управляющему делами губернатора и правительства региона Роману Менжинскому и министру имущества Эльдару Белоусову. Об этом сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фигурантов обвинили в превышении должностных полномочий. По данным следствия, чиновники организовали незаконное строительство оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора. Работами занималась подконтрольная строительная компания. Сумма проекта превысила 50 млн руб.

О задержании вице-губернатора и других фигурантов стало известно 23 июля. В тот же день задержанных этапировали в Москву. В домах и на рабочих местах обвиняемых провели обыски.

Подробнее — в материале «Ъ» «Чиновнику нашлось дело в бане».

Никита Черненко