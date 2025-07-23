СМИ: задержаны министр имущества и управделами губернатора Челябинской области

В Челябинске задержан министр имущества региона Эльдар Белоусов, а также управляющий делами губернатора и правительства Челябинской области Роман Менжинский. Об этом сообщает 74.ru. По информации издания, одновременно в Москве задержан экс-министр имущества области Александр Богашов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр имущества Челябинской области Эльдар Белоусов

Фото: Правительство Челябинской области Министр имущества Челябинской области Эльдар Белоусов

Фото: Правительство Челябинской области

Ura.ru пишет, что задержание производили сотрудники ФСБ и СКР. По словам источника издания, уголовное дело касается строительства и ввода в эксплуатацию одного из оздоровительных комплексов в Сосновском районе.

Процессуальные статусы господ Белоусова, Менжинского и Богашова неизвестны. Официально о задержаниях челябинских чиновников пока не сообщалось.