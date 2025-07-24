В Ростовской области модифицируют систему «Сделано на Дону»

В Ростовской области планируют переформатировать систему добровольной сертификации «Сделано на Дону» с целью помочь производителям увеличить объемы продаж. Об этом на пресс-конференции в «Интерфакс-Юг» сообщил первый заместитель губернатора региона Алексей Господарев.

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«Мы пытаемся сейчас переосмыслить эту систему на основе имеющихся данных. То есть, если изначально была концентрация на выработке механизмов отбора хороших, качественных производителей, то сейчас нужно сконцентрироваться на том, как оказать содействие участникам программы «Сделано на Дону» по увеличению их продаж. Это улучшит доходность и позволит расширяться предприятиям»,— рассказал замгубернатора.

По словам Алексея Господарева, сегодня в системе «Сделано на Дону» сертифицировано более пяти тыс. наименований товаров. Знак «Сделано на Дону» применяется более чем в 5,8 тыс. торговых объектах. Количество заключенных соглашений об использовании знака соответствия системы добровольной сертификации по сравнению с прошлым годом увеличилось на 793 объекта торговли.

Участниками системы добровольной сертификации на данный момент являются 137 организаций: предприятия агропромышленного комплекса, производящие непродовольственные товары и оказывающие услуги компании.

Валентина Любашенко