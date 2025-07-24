Мэрия Ярославля отдаст под КРТ территорию на улице Свердлова

Мэрия Ярославля утвердила план комплексного развития территории (КРТ) в районе улицы Свердлова в Ленинском районе. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран План КРТ

Фото: мэрия Ярославля План КРТ

Фото: мэрия Ярославля

Площадь участка составляет 7 815,11 кв. м. Проект будет реализован в течение 10 лет с момента заключения договора. Реализация проекта начнется с проведения торгов для выбора застройщика. В рамках развития территории будут снесены многоквартирные дома и построены новые объекты капитального строительства.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что для реализации плана КРТ планируется снести двухэтажные дома №77, 79, 81 и 83 на улице Свердлова. Сейчас эти дома признаны аварийными и разрушаются. На их месте планируется построить новый жилой комплекс максимум в 8 этажей.

Антон Голицын