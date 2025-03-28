В центре Ярославля построят новый ЖК на месте двухэтажек

В Ярославле планируется заключить договор комплексного развития территории (КРТ) на улице Свердлова, где на месте ветхих и аварийных объектов построят единое здание с подземным паркингом. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил заместитель мэра и директор департамента градостроительства Александр Черневский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аким Михайлов, Yarnews Фото: Аким Михайлов, Yarnews

Речь идет о том, чтобы снести двухэтажные многоквартирные дома №77, 79, 81 и 83 на улице Свердлова. Сейчас эти дома признаны аварийными и разрушаются. На их месте планируется построить новый жилой комплекс. В ЖК будет максимум 8 этажей.

«Разработан мастер-план развиваемой территории, согласно которому на месте МКД №77, 79, 81, 83 предлагается разместить единое здание, состоящее из двух корпусов, соединенных стилобатом с общественными помещениями, подземным паркингом и элементами благоустройства»,— говорится в ответе господина Черневского.

Жителям дома №81 уже вручили проекты соглашений об изъятии недвижимости с дальнейшем предоставлением благоустроенного жилья на Колышкина. При этом застройщик должен будет самостоятельно расселить жителей домов №77, 79, 83. Искать застройщика будут через торги. Общая площадь планируемой к развитию территории составляет 7,8 тыс. кв.м.

Ранее «Ъ-Ярославль» неоднократно сообщал о планах комплексного развития территории на улицах Свердлова, в последний раз торги по поиску инвестора проводили в 2021 году.

Алла Чижова