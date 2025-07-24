Житель Воронежа получил 18 лет за подготовку теракта и госизмену

Второй Западный окружной военный суд признал 21-летнего жителя Воронежа Александра Белова виновным в госизмене, в подготовке теракта, в склонении к участию в теракте и в легализации преступных доходов (ст. 275, ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 1.1 ст. 205.1 и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ). Как сообщили в областной прокуратуре, ему назначено 18 лет колонии строгого режима, штраф в 600 тыс. руб. и ограничение свободы на полтора года. Первые три года срока Белову предстоит отбыть в тюрьме.

В суде установлено, что в сентябре 2024 года Белов установил контакт с представителями украинского военизированного объединения «Легион "Свобода России"», которое решением Верховного Суда РФ признано террористическим, а его деятельность запрещена. Молодой человек собирал и передавал им сведения о военнослужащих и используемых ими транспортных средствах. В октябре он получил от боевиков задание совершить теракт на электроподстанции в Воронеже. К совершению теракта Белов попытался привлечь своего знакомого, который участвовать в этом отказался.

С начала специальной военной операции в приграничных с Украиной регионах задержали и осудили несколько граждан России по подозрению в диверсиях и терактах. В мае 39-летний житель Воронежа Родион Багиров получил 17 лет за подготовку теракта в Белгороде. В июне старшину транспортной полиции задержали по подозрению в поджоге энергообъектов в Борисоглебске. На прошлой неделе ФСБ сообщила об аресте в Воронеже подозреваемого в госизмене и подготовке диверсии для в по заданию главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Сергей Толмачев