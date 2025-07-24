Агрохолдинг «СТЕПЬ» на четверть увеличил надои молока в первом полугодии

В первом полугодии 2025 года Агрохолдинг «СТЕПЬ» нарастил производство сырого молока на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Валовой надой за отчетный период составил 132,5 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

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Общее поголовье на фермах Агрохолдинга составляет около 48 тысяч голов КРС. Компания ежегодно увеличивает производительность в сфере молочного животноводства за счет комплексной работы по увеличению эффективности молочных хозяйств.

По итогам 2024 года валовой надой в Агрохолдинге «СТЕПЬ» вырос на 22,8% год к году и составил 220 тыс.тонн. Таким образом «СТЕПЬ» подтвердила четвертое место в рейтинге 30 крупнейших производителей молока в России, подготовленного Национальным союзом производителей молока «Союзмолоко», отраслевым СМИ Milknews и консалтинговым агентством Streda Consulting.

Показатель продуктивности в Агрохолдинге составляет 15,258 кг сырого молока в год на одну корову. При этом средний показатель продуктивности у крупнейших российских производителей составил 12 332 кг на корову в год.

Как отметил генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко, Агрохолдинг «СТЕПЬ» достигает высоких показателей благодаря высокому уровню цифровизации ферм, квалификации менеджмента, а также инвестициям в комфортную среду для животных. В компании уделяется большое внимание кормовой базе, рацион – собственная разработка экспертов. В Агрохолдинге осуществляется полный цикл производства кормов для КРС. «СТЕПЬ» уже больше 10 лет ведет активную работу по созданию собственного племенного ядра для улучшения характеристик породы и увеличения надоев.

В целом на Кубани в январе-мае 2025 года объем производства коровьего молока в сельскохозяйственных организациях составил 560,4 тыс. тонн, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Такие данные приводит «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр».

По информации центра, на конец июня в сельхозпредприятиях Кубани без учета личных подсобных хозяйств насчитывалось 138,4 тыс. голов КРС. Суточный удой на одну корову составил 27,4 кг (рост 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года)

По данным краевого минсельхоза, в Краснодарском крае валовое производство молока в хозяйствах всех категорий за 10 лет выросло более чем на 30% по сравнению с 2015 годом – до 1730 тыс. тонн.