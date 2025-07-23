Петербуржца подозревают в производстве наркотиков в Новгородской области

Подпольную нарколабораторию по производству мефедрона накрыли в Новгородской области. В причастности к незаконной деятельности подозревается 54-летний житель Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По информации правоохранителей, в конце 2024 года петербуржец решил организовать собственное производство запрещенных веществ в деревне в Парфинском муниципальном округе, чтобы получать прибыль. Для осуществления преступного плана житель Северной столицы привлек двух приятелей и составил инструкцию по обращению с оборудованием.

У злоумышленников изъяли 22 килограмма готового мефедрона и более 50 канистр с веществами, используемыми для производства наркотических средств. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что таможенники пресекли поставку 820 кг кокаина под видом бананов в Петербург.

Татьяна Титаева