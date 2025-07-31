Когда в Краснодаре откроют ИТ-парк, сколько в регионе готовы платить айтишникам и какие меры поддержки наиболее востребованы в условиях высокой ключевой ставки, в интервью Guide рассказал глава департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.



Руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный

Фото: пресс-служба департамента информатизации и связи Краснодарского края

Guide: Не один год представители ИТ-отрасли говорят о необходимости строительства в Краснодарском крае парка, где были бы сосредоточены лаборатории, штаб-квартиры ИТ-компаний и т. п. Самые мечтательные грезят об аналоге Кремниевой долины. Как вы оцениваете возможность реализации таких проектов в крае?

Станислав Завальный: Строительство такого парка в Краснодаре идет полным ходом. Сейчас ведутся подготовительные работы, после этого строители приступят к остеклению фасадов. Этот этап планируется завершить до начала зимнего сезона. А там уже начнется внутренняя отделка помещений. Завершить строительство ИТ-парка планируется до конца следующего года. Комплекс возводится полностью за счет средств инвестора — кубанским Научно-производственным предприятием «МВС».

ИТ-парк рассчитан на 1000 рабочих мест. Строительство ведется на площади чуть менее 20 тыс. кв. м. Инновационный центр предоставит специалистам все необходимые условия для реализации проектов, начиная с идеи и заканчивая созданием готового программного продукта с последующим его выходом на рынок.

Там будет бизнес-инкубатор, дата-центр и телекоммуникационная инфраструктура, а также офисы, открытые коворкинги и конференц-залы для проведения мероприятий. Я уверен, что появление такого объекта станет еще одним катализатором роста ИТ-индустрии края.

G: Насколько отрасль обеспечена кадрами?

С. З.: Согласно данным 2024 года, в ИT-отрасли Краснодарского края трудится более 16,6 тыс. человек. Это на 75% больше в сравнении с 2019 годом. Такой значительный рост свидетельствует о повышенном интересе к ИТ-профессиям.

G: А что стимулирует этот интерес?

С. З.: Во-первых, зарплата, которая выше, чем во многих других сферах. В 2024 году в сравнении с 2020 годом среднемесячная начисленная заработная плата работников ИТ-отрасли на Кубани увеличилась в 2,8 раза и составила порядка 163 тыс. руб. Такой уровень оплаты труда делает отрасль привлекательной для молодежи и опытных специалистов, в том числе из других регионов страны. Это почти вдвое превышает средний по рынку труда в целом общероссийский показатель (87,6 тыс. руб.) и почти в 2,5 раза — кубанский (67,5 тыс. руб.).

Во-вторых, одна из самых востребованных в регионе федеральных мер поддержки ИТ-специалистов — льготная ипотека со ставкой 6% годовых. После закрытия большинства программ льготного жилищного кредитования эта мера стала еще более актуальной.

Напомню, что на заемные средства (до 9 млн руб.) можно приобрести квартиру, дом или участок под строительство. Первоначальный взнос — от 20%. Стать участником программы может специалист в возрасте до 50 лет, работающий в аккредитованной ИТ-компании не менее трех месяцев.

По результатам 2024 года Краснодарский край занял 1-е место в ЮФО и 5-е место в России по количеству выданных льготных ипотечных кредитов для ИT-специалистов. В прошлом году на Кубани выдано 11,9 млрд руб., в 2023 году — 12,1 млрд руб., в 2022 году — около 1,8 млрд руб.

В этом году Кубань продолжает удерживать лидерские позиции в ЮФО и среди всех регионов РФ и занимает аналогичные (1-е в ЮФО и 5-е в России) места в рейтинге. В прошлом году правительство продлило действие этой льготы до 2030 года.

Ну и, конечно, отсрочка от службы в армии тоже играет немаловажную роль. Получить отсрочку могут сотрудники аккредитованных ИТ-компаний в возрасте от 18 до 30 лет при наличии российского гражданства и высшего образования по специальности из утвержденного списка. Право на отсрочку имеют сотрудники, работающие в ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате призыва. Призывные комиссии с 1 апреля этого года начали принимать решения об отсрочке, эта работа велась до 15 июля.

G: Я не раз слышала заявления от представителей ИТ-бизнеса о нехватке квалифицированных специалистов. На ваш взгляд, что еще нужно для решения кадровой проблемы?

С. З.: Для того чтобы закрыть эту потребность, вузы Кубани предлагают абитуриентам широкий спектр специальностей, связанных с информационными технологиями. В приемных комиссиях университетов Кубани отмечают, что с 2016 года конкурс на направления информационных технологий ежегодно растет. В начале этого учебного года три ведущих вуза Краснодарского края зачислили на ИТ-специальности порядка 2 тыс. человек.

При этом мы понимаем, что это молодежь, которой еще только предстоит учиться и набираться опыта. Приток интернов и стажеров не может полностью удовлетворить потребности бизнеса. А стоимость услуг зарекомендовавших себя профессионалов зачастую значительно выше средней рыночной ставки, они просто не по карману небольшим компаниям, что снижает их конкурентоспособность.

Мы с 2025 года по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева ввели новую стимулирующую меру поддержки — аккредитованные кубанские малые и средние ИТ-предприятия смогут получить субсидию на возмещение половины НДФЛ за своих работников, привлеченных по трудовому договору с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года. Субсидия предназначена для малых и средних российских предприятий ИТ-отрасли, зарегистрированных в регионе.

Субсидию можно получить на сотрудников с высшим образованием и студентов, принятых не ранее 1 апреля 2024 года и зарегистрированных на территории края.

Полученные средства могут быть направлены как на поощрения и улучшение условий труда сотрудников, так и на развитие компании в целом. Новая мера поддержки направлена на то, чтобы привлечь в Краснодарский край профессионалов из других регионов, поддержать молодых специалистов, а также сократить отток местных квалифицированных кадров. Заявку можно было подать с 7 по 21 июля. До 4 сентября объявим победителей, которым и будет предоставлена субсидия.

G: Сколько компаний работают на Кубани в отрасли информационных технологий и на чем они специализируются?

С. З.: В Краснодарском крае работает свыше 2330 компаний. Большая часть занимается разработкой компьютерного программного обеспечения и оказанием консультационных услуг в этой области. Второе место по количеству занимают ИT-компании, которые специализируются на создании инфраструктуры для хостинга и обработке данных, а также предоставляют системы поиска и другие интернет-порталы. Замыкают тройку лидеров предприятия, предоставляющие услуги связи с использованием проводных технологий и обслуживающие соответствующую инфраструктуру.

G: Каковы основные экономические показатели развития отрасли?

С. З.: Согласно статистике, выручка кубанских ИТ-компаний с 2019 года увеличилась в 3,2 раза по сравнению с 2023 годом. Если в 2019 году она составляла 11,2 млрд руб., то в 2023 году этот показатель достиг 36,5 млрд руб. В прошлом году ИТ-компании заплатили налогов на 8,5 млрд руб., что на 60% больше, чем в 2020 году.

За первые пять месяцев 2025 года объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Краснодарского края вырос почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 4,3 млрд руб.

Другим, не менее важным показателем развития отрасли является объем инвестиций в основной капитал ИТ-компаний. В 2024 году он увеличился в 1,2 раза по сравнению с 2020 годом и на 42% по сравнению с 2023 годом, достигнув 18,4 млрд руб.

G: Объем товаров и услуг кубанских ИТ-компаний удовлетворяет спрос? На ваш взгляд, отрасль на пике своего развития?

С. З.: Конечно, нет. Население Краснодарского края стремительно растет, у нас стабильно высокий миграционный прирост, что стимулирует развитие всех сфер бизнеса. При этом цифровизация – один из главных трендов современности. ИТ-технологии внедряются повсеместно — в промышленность, экономику, образование, культуру, обслуживание и т. п. Потребность в продуктах ИТ-отрасли ежегодно увеличивается, и поспевать за этим довольно сложно.

Потенциал развития у нас огромный. Поэтому мы стараемся не только стимулировать кубанский бизнес, но и активно привлекать бизнесменов и разработчиков из других регионов. К нам переезжают даже москвичи. Я уверен, количество участников рынка ИТ-услуг на Кубани будет только расти.

G: А что привлекает компании из других регионов?

С. З.: Теплый климат и морские курорты Краснодарского края делают регион привлекательным для переезда, в том числе владельцев бизнеса и специалистов ИТ-сферы. Кроме того, благодаря развитым сельскому хозяйству, промышленности и другим отраслям у нас хороший рынок сбыта для продукции таких компаний.

При этом в Краснодарском крае действуют уникальные региональные меры поддержки ИТ-отрасли. И это не просто красивые слова. Мы изучили опыт других субъектов России, потребности бизнеса, выбрали самое лучшее и добавили недостающее. Я лично знаю тех, кто переехал в Краснодарский край к нам именно с этой целью — развить свой бизнес с помощью доступных в крае мер господдержки.

Какие сейчас дорогие кредиты в банках, мы все знаем. Знаем и то, что бизнесу они необходимы. Так вот микрозаем «IT-технологии» для малых и средних предприятий по программе Фонда микрофинансирования Кубани позволяет получить деньги под 0,1% на срок от трех месяцев до трех лет. Взять можно до 5 млн руб.

Очень востребованы налоговые льготы. С 2022 года по инициативе департамента снижены налоговые ставки на доход по упрощенной системе налогообложения с 6 до 1%. Воспользоваться льготой могут компании сферы ИТ с долей выручки от основного вида деятельности более 70%. Льгота позволяет бизнесу значительно сократить издержки и инвестировать больше в инновации и развитие.

На протяжении действия этой меры поддержки сумма полученных льгот ежегодно растет — в 2024 году предприятиям удалось сохранить в ресурсе компании на 23% больше, чем в предшествующем году. Срок действия этого вида господдержки истекал в конце прошлого года. Увидев, насколько мера востребована, мы ее продлили до конца 2027 года.

Беседовала Маргарита Синкевич