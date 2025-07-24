Замгубернатора Брянской области Симоненко отправили в СИЗО

Мещанский районный суд Москвы арестовал на 2 месяца (до 21 сентября) вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в регионе. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Обвиняемым также проходит гендиректор ГКУ «Управление капитального строительства (УКС) Брянской области» Евгений Жура. По версии следствия, подрядчикам необоснованно выплатили 820 млн руб. при строительстве фортификаций. Проверки качества оборонительных сооружений не проводились. При этом более 40 подрядчиков выполнили работу некачественно, и сооружения оказались непригодными. Ущерб от их действий оценивается в более 800 млн руб.

Господин Симоненко, считают в МВД, курировал строительство укреплений, а УКС выступало их заказчиком. Обоих фигурантов задержали утром 22 июля, а вечером уже доставили в Москву для проведения следственных действий. 23 июля их допросили в качестве обвиняемых.

Подробнее — в материале «Ъ» «Обороняй, но проверяй».

Никита Черненко