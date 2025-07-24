Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в Сочи

Южная транспортная прокуратура поставила на контроль ситуацию с задержками рейсов в аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Рейсы в Сочи задерживаются из-за введенных ночью ограничений в работе аэропорта. Их сняли около 05:40 мск. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«В связи с этим Сочинской и другими транспортными прокуратурами контролируется соблюдение прав пассажиров, организован выездной прием граждан», — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным онлайн-табло авиагавани на 9:30 мск, 26 рейсов отклоняются от расписания при вылете, 31 — при прибытии. Отмененных полетов нет.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что этой ночью в Сочи в результате падения обломков сбитого беспилотника погибли две сотрудницы РЖД. Атака БПЛА произошла с 20:40 до 01:40 мск. Семь беспилотных летательных аппаратов сбили над Краснодарским краем, 11 — над акваторией Азовского моря и 21 — над Черным морем.

Алина Зорина