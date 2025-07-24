Трое военнослужащих из Северной Осетии вернулись из украинского плена

Из украинского плена возвращены трое военнослужащих из Северной Осетии — Батраз Томаев, Альберт Кусов и Сосланбек Гадзацев. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

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«Мы продолжаем бороться за каждого защитника Отечества, находящегося в плену. Пока все не вернутся домой — работа обязательно будет продолжаться», — отмечает в сообщении господин Меняйло.

Как писал «Ъ», 23 июля Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «250 на 250».

Константин Соловьев