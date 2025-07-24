На Кубани подвели итоги сдачи ЕГЭ и ОГЭ

В Краснодарском крае завершилась основная экзаменационная кампания, итоги которой подвела вице-губернатор Анна Минькова на совещании с заместителями глав муниципалитетов, курирующими социальную сферу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным краевых властей, участие в ОГЭ и ЕГЭ приняли свыше 100 тыс. выпускников девятых и одиннадцатых классов. Единый государственный экзамен в 2025 году принес региону 262 максимальных результата — 256 выпускников набрали 100 баллов, при этом шесть из них показали высший результат сразу по двум предметам.

Как отметила Анна Минькова, проведение экзаменов было организовано в безопасных и комфортных условиях, однако в сравнении с предыдущими годами зафиксировано большее число нарушений со стороны школьников. Вице-губернатор поручила проанализировать эти случаи и провести разъяснительную работу с будущими выпускниками и их родителями.

Тем, кто не смог пройти итоговую аттестацию, будет предоставлена возможность пересдать экзамены осенью. Девятиклассники смогут вернуться к обучению в школе или поступить в колледжи. Одиннадцатиклассники, не сдавшие обязательные предметы, будут пересдавать их для получения аттестата. Анна Минькова подчеркнула необходимость индивидуального сопровождения таких выпускников — от содействия в трудоустройстве до вовлечения в общественные проекты.

Вячеслав Рыжков