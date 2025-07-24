В Новошахтинске осудили предпринимателя за коммерческий подкуп в 4,9 млн рублей

Руководителя коммерческой структуры из Новошахтинска осудили на 3 года условно за коммерческий подкуп правообладателя программных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оперативники установили, что в результате незаконных действий Сергея Соломки общая сумма нарушенных авторских прав составила почти 2,5 млн руб. Однако пострадавшая сторона направила в адрес фирмы-нарушителя претензию в сумме более 4,8 млн руб.

Фигурант был задержан при передаче денег официальному представителю компании-правообладателя.

В отношении Сергея Соломки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 204 УК России «Коммерческий подкуп».

Позже Новошахтинский городской суд приговорил фигуранта к 3 годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн