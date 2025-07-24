Песков не рассчитывает на проведение встречи Путина и Зеленского в августе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского нужно проделать большой объем работы. В частности, по его словам, предстоит сблизить позиции Москвы и Киева. При этом, как отметил представитель Кремля, «сказать, что чего-то точно не будет, невозможно».

«Учитывая тот объем работы, который предстоит сделать для того, чтобы сблизить позиции, для нас, для того, чтобы обеспечить свои интересы, трудно представить, как можно скачкообразно преодолеть это расстояние»,— ответил господин Песков на вопрос, возможна ли встреча президентов двух стран до конца августа.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Делегации обсудили в том числе новый обмен пленными, возврат вывезенных в РФ детей. Украина предложила до конца августа провести встречу господ Путина и Зеленского. Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что перед такой встречей нужно проработать соглашение.

Подробности встречи — в материале «Ъ» «Театр одного зрителя».