Дмитрий Песков прокомментировал атаку БПЛА на Сочи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ночную атаку беспилотников на Сочи и федеральную территорию Сириус, отметив, что она стала продолжением ударов Киева по объектам социальной и гражданской инфраструктуры. По его словам, украинские силы продолжают наносить удары по гражданским целям, а российские военные принимают меры по организации противовоздушной обороны и минимизации рисков. Он подчеркнул, что Россия осознает, с какой угрозой имеет дело, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Напомним, в ночь на 24 июля в результате падения обломков сбитого беспилотного аппарата в Адлерском районе Сочи погибли две женщины. Позже стало известно о гибели двух сотрудников поездной бригады ФПК (дочерняя компания РЖД), еще трое работников компании находятся под наблюдением врачей. В пресс-службе администрации курорта уточнили «Ъ-Сочи», что погибшими сотрудниками РЖД являются женщины, о которых ранее писали ведомства. Пострадали в общей сложности 11 человек, в том числе сотрудник ДПС, которого транспортировали в краевую больницу санавиацией. Четверым потребовалась госпитализация, остальным помощь оказана амбулаторно.

Фрагменты БПЛА попали также на территорию нефтебазы, вызвав возгорание, которое было ликвидировано. На месте продолжают работать экстренные и коммунальные службы. По данным Минобороны, массированная атака беспилотников длилась с 20:40 до 01:40 мск, всего силами ПВО было уничтожено 39 БПЛА, из них семь — над Краснодарским краем.

Глава края Вениамин Кондратьев поручил организовать поддержку пострадавшим и их семьям. Градоначальник Сочи Андрей Прошунин выразил соболезнования и заверил, что все службы работают в штатном режиме. Власти также призвали горожан воздержаться от публикации фото и видео, связанных с действиями ПВО и оперативных служб, и доверять только официальным источникам.

Мария Удовик