«Авиапарк» выставили на продажу за 100 млрд рублей

Собственники крупнейшего торгово-развлекательного центра в Европе «Авиапарк» ищут инвестора, готового приобрести объект. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на трех консультантов, работавших с комплексом.

Продажей комплекса занимается компания Astoria Capital, созданная выходцами из Сбербанка. По словам одного из собеседников, владельцы рассчитывают заключить сделку в 100–120 млрд руб. Примерно половину этой суммы могут составить долговые обязательства. Предложения о продаже, по словам источников, разосланы многим инвестиционным холдингам, однако покупатель пока не нашелся.

«Авиапарк» уже пытались продать в 2017 году, напомнили собеседники. Однако тогда это происходило в «пассивном режиме» и целью было привлечение инвестора на половину комплекса. В 2020 году совладельцем «Авиапарка» планировал стать консорциум Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и инвестфонда Mubadala из ОАЭ.

«Авиапарк» площадью 400 000 кв. м построили в 2014 г. Инвестиции в комплекс составили $1,4 млрд. Изначально компания принадлежала двум бизнесменам: бывшему топ-менеджеру Amma Development Михаилу Зайцу и миллиардеру Аркадию Ротенбергу. С 2021 года, по словам представителей, семья Ротенбергов не имеет отношения к «Авиапарку». Сейчас бенефициары комплекса неизвестны. Владеет центром АО «ТВК «Авиапарк», принадлежащее кипрской Darkforest Holding Company.

Подробнее — в материале «Mubadala высаживается на Ходынском рынке».