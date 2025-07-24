В Таганроге откроют модульную библиотеку за 8 млн рублей в 2025 году

Новую модельную библиотеку в Таганроге планируют открыть в октябре 2025 года. Сумма проекта составляет 8 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Библиотека разместится на базе библиотечно-информационного центра — филиала № 10 МБУК Централизованной библиотечной системы города Таганрога, на ул. Театральная, д. 6.

Сейчас на объекте установлены современные противопожарные системы и устройства оповещения о ЧС, произведено оснащение климатическим оборудованием, идут закупки мебели и нового книжного фонда.

Кроме этого, в библиотеке будут установлены интерактивные панели и мультстудии.

Наталья Белоштейн