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На Кубани задержали призывавших к убийствам военных россиян

ФСБ России задержала в Краснодарском крае и в семи регионах РФ девять человек, которые призывали к убийствам российских военнослужащих. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подозреваемые публиковали в соцсетях призывы к убийствам военных, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 (пропаганда терроризма) и ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности) УК РФ. Фигуранты находятся под стражей.

Помимо Краснодарского края, задержания прошли в Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областях и Еврейской автономной области.

Алина Зорина

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