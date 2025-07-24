На первичном рынке Сочи 70% сделок приходится на студии и однокомнатные квартиры

По итогам первого полугодия 2025 года на рынке новостроек Сочи 70% сделок пришлось на лоты для инвестиций – студии и однокомнатные квартиры. Двухкомнатные квартиры на курорте за первые шесть месяцев текущего года приобрели 14% покупателей, квартиры с тремя комнатами и больше – 16%. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Macon и федерального девелопера «Неометрия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По данным аналитиков, в Ростове-на-Дону 35% сделок было заключено на покупку двухкомнатных квартир, 23% — на трехкомнатные и выше. Сегмент однокомнатных квартир и студий формирует в столице Дона 44% всех сделок.

Как комментирует директор по исследованиям Macon Ольга Змиевская, такое распределение спроса по южным городам сохраняется уже длительное время. В Сочи, по словам аналитика, востребовано компактное жилье для сезонного отдыха, сдачи в аренду или инвестиций.

«Одним из ключевых критериев при покупке жилой недвижимости в Сочи становится не столько площадь лота, сколько комфортность, качество и уровень услуг, и наличие инфраструктуры. В Ростове-на-Дону покупатели выбирают более просторные квартиры семейного типа для постоянного проживания»,— говорит госпожа Змиевская.

По мнению экспертов, на спрос в южных городах России влияет качество продукта, уровень сервиса и привлекательность региона. По данным Macon и «Неометрии», стоимость квадратного метра в Сочи составляет 534,7 тыс. руб. и почти в три раза превышает цену за «квадрат» в Ростове-на-Дону — 138,6 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года рост средней стоимости квадратного метра составил 3%.

По словам директора департамента аналитики федерального девелопера «Неометрия» Ксении Рысенко, популярность жилья в Сочи и его ценообразование продиктованы инвестиционной привлекательностью курорта. «По нашим проектам из года в год мы видим, что основная часть покупателей сочинской недвижимости — это жители других регионов, особенно столицы. По итогам шести месяцев текущего года москвичи составили треть всех покупателей сочинской недвижимости проектов “Неометрии” – 30%. На втором месте жители Краснодарского края – 24%. В Ростове-на-Дону 95% покупателей первичного жилья — это местные жители, которые приобретают 2-х и 3-х комнатные квартиры для себя. Так, за период с января по июнь самую высокую долю сделок с большим семейным форматом в наших проектах мы фиксировали в мае – почти 45%»,— говорит госпожа Рысенко.

Василий Хитрых