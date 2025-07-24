Почти 800 человек не могут вылететь в Сочи из аэропортов Сибири

В аэропортах Новосибирска, Омска и Томска задерживаются рейсы в Сочи из-за позднего прибытия самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В аэропорту Томска задерживаются сочинские рейсы авиаперевозчиков «Россия» и «Северный ветер». Вылета ждут более 350 человек, из них свыше 70 — дети. В авиагавани Омска объявлена задержка рейса «Северного ветра», его ожидают больше 280 пассажиров, из которых 11 — дети. В новосибирском аэропорту задержаны рейсы в Сочи авиакомпании «Победа». Посадку ожидают 154 пассажира, в том числе 37 детей.

Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на получение услуг, которые должны предоставляться при задержке рейса. В случае нарушений граждане могут обращаться в мобильные приемные, организованные в новосибирском и томском аэропортах, или к дежурному прокурору.

Кроме того, задержки рейсов в Сочи зафиксированы в аэропорту Перми. Из информации на табло авиагавани следует, что рейс «Победы» задерживается на восемь часов. Рейс «России» по этому же направлению — на семь часов. В пресс-службе сочинского аэропорта сообщили о задержке 28 рейсов на вылет и 28-ми — на прилет. Задержки составляют более двух часов.

По данным Минобороны, сегодня ночью над Краснодарским краем сбито семь беспилотников. В результате погибла женщина, еще один человек получил тяжелые ранения.