«Родина» выдвинула кандидатов на выборах гордумы Томска
Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Советского района Томска заверила партсписок кандидатов «Родины» на выборах депутатов городской думы. В нем 11 человек.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В общегородской части партсписка один кандидат — пенсионер органов прокуратуры Евгений Кротов. Остальные распределены по пяти территориальным группам. При этом, ТИК исключил территориальные группы кандидатов №5 и №6 «как не отвечающие требованиям, предъявляемым к территориальной группе».
В предыдущих выборах в гордуму в 2020 году «Родина» не участвовала.
Голосование на выборах муниципального парламента состоится 12-14 сентября. 27 депутатов избираются в одномандатных округах, 10 — по партспискам.