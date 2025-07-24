«Родина» выдвинула кандидатов на выборах гордумы Томска

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Советского района Томска заверила партсписок кандидатов «Родины» на выборах депутатов городской думы. В нем 11 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В общегородской части партсписка один кандидат — пенсионер органов прокуратуры Евгений Кротов. Остальные распределены по пяти территориальным группам. При этом, ТИК исключил территориальные группы кандидатов №5 и №6 «как не отвечающие требованиям, предъявляемым к территориальной группе».

В предыдущих выборах в гордуму в 2020 году «Родина» не участвовала.

Голосование на выборах муниципального парламента состоится 12-14 сентября. 27 депутатов избираются в одномандатных округах, 10 — по партспискам.

Валерий Лавский