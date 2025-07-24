Сочи возглавил топ направлений для отдыха с детьми

Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха с детьми в августе. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорта собрал 16% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 6,2 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха с детьми в августе поделили Ялта и Санкт-Петербург, которые собрали по 5% бронирований. На курорте Крыма путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 6,6 тыс. руб.

В Санкт-Петербурге путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения в культурной столице России составляет 6,6 тыс. руб.

Третье место заняла Феодосия, где путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,6 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для отдыха с детьми в августе также вошли и другие населенные пункты Краснодарского края. Четвертое место занял Ейск. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на девять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 4,2 тыс. руб.

Шестое место занял Геленджик. На курорте путешественники планируют остаться в августе в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 7,4 тыс. руб.

Последнее место заняла Анапа. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,7 тыс. руб.

Мария Удовик