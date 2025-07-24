Си Цзиньпин призвал руководство ЕС принять «правильные стратегические решения»

Председатель КНР Си Цзиньпин принял в Пекине главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошту. Господин Си заявил, что лидерам Китая и Евросоюза (ЕС) нужно проявить дальновидность и ответственность, а также «принять правильные стратегические решения» в условиях глобальных перемен.

Встреча прошла в пекинском Доме народных собраний (парламент КНР). Си Цзиньпин сказал, что отношения Китая и ЕС находятся на важном историческом перепутье. По его мнению, странам при двустороннем взаимодействии нужно опираться на взаимное уважение и обоюдную выгоду, а также искать точки соприкосновения «при наличии различий» в позициях.

Как считает лидер КНР, стабильные китайско-европейские отношения придадут определенности всему мировому сообществу. «Чем сложнее и серьезнее международная ситуация, тем больше Китай и Европа должны укреплять контакты, углублять взаимное доверие»,— уверен Си Цзиньпин (цитата по ТАСС).

Сегодня в Пекине пройдет 25-й саммит ЕС — Китай. В нем примет участие премьер Госсовета КНР Ли Цян. Руководство ЕС планировало помимо двусторонних отношений обсудить военный конфликт на Украине. Изначально саммит должен был занять два дня, но сроки его проведения сократили после визита в Европу главы китайского МИДа Ван И.

Подробности — в материале «Ъ» «Сближение Китая и Евросоюза дало осечку».