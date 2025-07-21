ЕС планирует обсудить на саммите с Китаем конфликт на Украине

Руководство Евросоюза намерено сосредоточить внимание на саммите ЕС — КНР на темах двусторонних отношений и конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета. Саммит, который пришелся на год 50-летия с момента установления двусторонних отношений между ЕС и Китаем, состоится в Пекине на этой неделе.

«Центральными темами для обсуждения на саммите станут состояние двусторонних отношений ЕС и Китая, а также глобальные вызовы, включая военную агрессию России против Украины»,— говорится в тексте.

Среди прочего стороны обсудят «пути обеспечения более сбалансированных и взаимовыгодных торговых отношений, а также области общих интересов, такие как изменение климата, биоразнообразие и продвижение зеленого перехода».

25-й саммит ЕС — Китай состоится в Пекине 24 июля. В нем примут участие руководители Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта, а также председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Анастасия Домбицкая