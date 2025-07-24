В Ростовской области сегодня местами пройдут ливни

Метеорологи прогнозируют сегодня, 24 июля, в Ростовской области местами кратковременный дождь, грозу и ливни. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ветер может достигать скорости в 20-23 м/с во время осадков. Температура воздуха ночью составит от +19° до +24°, по северу до +15°, а днем — от +25° до +30°, местами до +34°.

В юго-восточных районах Дона продолжает действовать чрезвычайная пожароопасность (5 класс), местами в юго-восточных районах и Приазовье — высокая пожароопасность (4 класс).

Константин Соловьев