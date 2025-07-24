«В документе не отражены механизмы борьбы с потребительским терроризмом»

Госдума приняла «закон о маркетплейсах». В документе прописаны механизм упрощенного возврата некачественного товара, запрет на продажу запрещенных товаров, предоставление равного и беспрепятственного доступа к платформе, обязательная идентификация продавцов на «Госуслугах» и пр. Эксперт краснодарской юридической компании «Векави Групп» Виктория Ошуева считает, что принятый закон устанавливает более четкие правила игры для всех участников рынка маркетплейсов.

Виктория Ошуева

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«Если говорить о частностях, то закон о “маркетплейсах” решает проблему несоответствия карточек товаров, а также позволяет организовать живое взаимодействие непосредственно с продавцом. Так как операторы платформ будут обязаны взаимодействовать с налоговыми и другими госорганами и сами, по сути, осуществлять сторонний контроль за продавцами, то от них можно будет получать необходимые сведения в рамках судебных процессов (сейчас это затруднительно).

Рынок маркетплейсов входит в период прозрачности, и небольшим игрокам предстоит пересмотреть использование негативных практик в своей деятельности, а добросовестным продавцам открываются возможности развития, так как закон направлен на защиту их прав.

Тем не менее многие аспекты закона пока остаются неопределенными и требуют дальнейшего уточнения. В частности, сейчас на рынке отсутствует единая система контроля качества товаров и услуг, ответственность продавцов за некачественный товар или же несоответствие товара заявленному качеству и характеристикам размыта. Имели место ситуации продажи запрещенных к реализации товаров под прикрытием разрешенных.

Закон решает ряд этих и других проблем на теоретическом уровне. Но вопросы вызывает их решение на практическом. Например, нет полной ясности практической реализации системы досудебного урегулирования споров с владельцем платформы, которая призвана бороться с доминирующим положением маркетплейсов. Также в документе не отражены с необходимой четкостью механизмы борьбы с потребительским терроризмом, который в последние годы набирает обороты. Например, не предусмотрены решения ситуаций, когда осуществляется возврат новогоднего товара после январских праздников или возврат вечерних платьев после мероприятий. Сейчас пункты выдачи принимают такие возвраты без вопросов. И принятый закон подобные ситуации пока никак не урегулировал, поэтому я уверена, что это далеко не последняя редакция этого нормативного акта.

В частности, в ближайшей перспективе мы с коллегами ожидаем внесение поправок относительно регулирования ответственности участников рынка маркетплейсов за неисполнение своих обязанностей друг перед другом. Со своей стороны, мы тоже предложили бы рассмотреть возможность установления в законе опции досудебной блокировки оператором продавца контрафакта через электронное обращение правообладателя».