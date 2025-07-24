В Сириусе отменили опасность беспилотников

В 03:10 глава администрации ФТ «Сириус» Дмитрий Плишкин сообщил в своем Telegram-канале, что угроза атаки беспилотников над Имеретинской низменностью отменена. В настоящее время там, по его словам, работают коммунальные и специальные службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Господин Плишкин просит жителей и гостей Сириуса в ближайшие часы и до окончательной ликвидации последствий атаки сохранять спокойствие и не покидать дома без необходимости. Напомним, ранее глава Сириуса сообщил о попадании беспилотника или его обломков в нефтебазу по улице Таврической.

«Друзья, прошу не выкладывать в сеть никаких фото и видео атаки, работы ПВО, средств защиты объектов. Эта информация может быть использована врагом. Относитесь к запрету максимально серьезно»,— написал Дмитрий Плишкин в своем Telegram-канале.

Дмитрий Михеенко