В Адлере под обломками БПЛА погибла женщина

Трагедия произошла в ночь на 24 июля на улице Авиационной в Адлерском районе Сочи. Две женщины находились на улице в момент падения обломков беспилотного летательного аппарата. В результате одна женщина погибла, вторую госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На месте ЧП работают специальные и экстренные службы»,— сообщает оперштаб.

Тем временем, в Сириусе продолжает действовать режим беспилотной опасности. По сообщению главы федеральной территории Дмитрия Плишкина, БПЛА попал по нефтебазе по улице Таврической. «Прошу оставаться в безопасном месте»,— пишет глава ФТ.

Дмитрий Михеенко