Суд в США отказался по запросу Трампа опубликовать данные слушаний по делу Эпштейна

Окружной суд Южного округа Флориды отказался раскрыть стенограмму заседаний Большого жюри по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Запрос о раскрытии таких данных подало на прошлой неделе Министерство юстиции США, в связи с «широким общественным интересом» к этому делу и необходимостью «прозрачности ради американской общественности». Федеральный судья Робин Розенберг заявила, что «у нее связаны руки», и отметила, что окружным судам, за исключением особых случаев, запрещено раскрывать информацию о заседаниях Большого жюри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / Reuters Фото: Kent Nishimura / Reuters

Запрос Минюста был сделан по прямому распоряжению президента США Дональда Трампа. В последние недели ситуация вокруг дела Эпштейна вызвала серьезный конфликт в рядах сторонников республиканцев.

Раскрытие правды о деле Эпштейна (его обвиняли в сутенерстве и вовлечении в проституцию), включая публикацию списка его клиентов и информацию об обстоятельствах его смерти, было одним из важных элементов предвыборной кампании господина Трампа. Тем не менее в начале этого месяца Минюст и ФБР неожиданно заявили, что никакого списка клиентов не существует, а сам Эпштейн покончил жизнь самоубийством. Этими выводами оказались недовольны сторонники президента, посчитавшие, что правду от них продолжают скрывать.

Яна Рождественская