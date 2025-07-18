Трамп поручил Минюсту США опубликовать новые материалы по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп в четверг, 17 июля, поручил министру юстиции раскрыть стенограмму заседаний Большого жюри по делу Джеффри Эпштейна. В настоящее время эта информация закрыта от публики. Об этом сам господин Трамп сообщил в посте на принадлежащей ему Truth Special.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джеффри Эпштейн

Фото: New York State Division of Criminal Justice Services / Reuters, New York State Division of Criminal Justice Services / Handout. / Reuters Джеффри Эпштейн

Фото: New York State Division of Criminal Justice Services / Reuters, New York State Division of Criminal Justice Services / Handout. / Reuters

«Учитывая абсурдное количество внимания, которое уделяется Джеффри Эпштейну, я попросил министра юстиции Пэм Бонди представить все имеющие отношение к делу документы Большого жюри, получив на это разрешение суда. Этот ОБМАН демократов должен прекратиться, немедленно!» — написал президент. Министр Бонди ответила президенту в другой соцсети — X. «Президент Трамп — мы готовы запросить суд рассекретить стенограмму Большого жюри уже завтра»,— написала она.

Такой публичный обмен, отмечают наблюдатели, произошел в то самое время, когда расследование дела Эпштейна стало причиной для серьезного конфликта в рядах республиканцев.

Напомним, что раскрытие правды о деле Эпштейна, включая публикацию списка его клиентов и информацию об обстоятельствах его смерти, было одним из важных элементов предвыборной кампании господина Трампа. Тем не менее в начале этого месяца Минюст и ФБР неожиданно заявили, что никакого списка клиентов не существует, а сам он покончил жизнь самоубийством. Этими выводами оказались недовольны сторонники президента, посчитавшие, что правду от них продолжают скрывать.

Виктор Буй