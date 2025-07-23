Главред Baza арестован по делу о взятках полицейским

Главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов арестован Замоскворецким районным судом Москвы до 20 сентября по обвинению в организации дачи взятки в крупном размере группой лиц. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На судебном заседании адвокат Трифонова Алексей Михальчик заявил о серьезных процессуальных нарушениях - его подзащитного допрашивали в ночное время, что прямо запрещено законом. Суд отклонил ходатайство защиты о вызове свидетелей, включая известного медиаменеджера Арама Габрелянова, посчитав предоставленные письменные характеристики достаточными.

Мать обвиняемого Юлия Трифонова, выступая в суде, охарактеризовала сына как ответственного и порядочного человека, который с юных лет проявлял самостоятельность - начал работать с 14 лет в районной управе, а после смерти отца полностью взял на себя заботу о семье. "Прошу не отнимать у меня сына", - обратилась она к суду. Защита настаивала на избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы, указывая на безупречную характеристику подзащитного и его непризнание вины.

Параллельно по этому же уголовному делу проходит продюсер издания Татьяна Лукьянова, вопрос о мере пресечения для которой суд будет рассматривать после закрытия заседания для публики. Обвинение считает, что фигуранты организовали систематическую дачу взяток сотрудникам правоохранительных органов. Защита называет дело сфабрикованным и настаивает на полной невиновности своих подзащитных.