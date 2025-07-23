Над Крымом и Черным морем сбили 16 украинских беспилотников

23 июля в период с 19:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Крыма и Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Восемь БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря и восемь – над территорией Республики Крым. Ранее около 14:30 дежурными средствами ПВО был уничтожен украинский БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области.

В связи с тревогой всем жителям и гостям города необходимо срочно укрыться в ближайших убежищах. Тем, кто остался в помещениях, следует отключить газ, воду и электричество, плотно закрыть окна и переместиться в наиболее защищенную часть здания с капитальными стенами.

На время действия тревоги приостановлена работа всего общественного транспорта — как наземного, так и морского. Автобусы и троллейбусы завершают движение на ближайших остановках, чтобы пассажиры могли оперативно добраться до укрытий. Власти призывают всех граждан строго соблюдать меры безопасности и следовать указаниям спасательных служб.