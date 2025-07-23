Автопарк Верхней Пышмы пополнили семь новых автобусов

Предприятию «Автотранспорт» в Верхней Пышме (Свердловская область) переданы семь новых автобусов, приобретенных по поручению главы региона Дениса Паслера, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной полититки Свердловской области Фото: Департамент информационной полититки Свердловской области

Пять автобусов большого и два среднего классов выйдут в ближайшее время на городские и пригородные маршруты. Автобусы оснащены системами безопасности, местами для маломобильных пассажиров, площадками для колясок и системой бесконтактной оплаты.

На закупку семи автобусов для Верхней Пышмы направлено более 110 млн руб., из которых 79 млн руб. выделено из областного бюджета. Кроме того, новая техника поступила в Краснотурьинск, Верхнюю Туру и Новоуральск.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александр Толкачев подчеркнул, что для достижения национальной цели к 2030 году не менее 85% общественного транспорта в городах должно быть в нормативном состоянии. В 2025 году в Свердловской области будет обновлено 52 автобуса, а к 2030 году — 1,3 тыс. автобусов.

Ранее Денис Паслер заявил о планах по полному обновлению троллейбусного парка Екатеринбурга к 2026 году, учитывая закупленные ранее машины. В рамках транспортной реформы в прошлом году Екатеринбург обновил половину троллейбусного парка, закупив 100 машин. В начале этого года прибыли два трамвая и 15 автобусов-гармошек и заключен контракт на поставку 15 трехсекционных трамваев.

Полина Щуцкая