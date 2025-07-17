Троллейбусный парк Екатеринбурга будет полностью обновлен к 2026 году

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер заявил о планах по полному обновлению троллейбусного парка Екатеринбурга к 2026 году, учитывая закупленные ранее машины. Об этом глава региона сообщил на пресс-конференции XV Уральского медиафорума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В рамках пресс-конференции Денис Паслер позитивно оценил внедрение брутто-контрактов. «Это не просто переход на новую систему, это деньги, которые направляются и на ремонт и приведение в порядок баз, где транспорт у нас хранится, на повышение заработной платы, для повышения престижа профессии и с поднятием зарплаты, с привлечением, конечно же, специалистов»,— рассказал глава региона.

По словам врио губернатора, в текущем году город и область инвестируют 2-3 млрд руб. в развитие отрасли, которые пойдут на улучшение материальной базы перевозчиков и повышение зарплат для сотрудников. В рамках следующего трехлетнего конкурса будут заложены правила по обновлению около 400 единиц транспорта.

«В следующем году планируем полностью заменить устаревшие модели троллейбусов современными. Также до конца года мегаполис получит еще 15-20 новых трамваев»,— отметил Денис Паслер. Кроме того, он рассказал о перспективах появления второго производителя трамваев на базе завода «Химмаш», что позволит активнее обновлять трамвайный парк города.

Напомним, в рамках транспортной реформы в прошлом году Екатеринбург обновил половину троллейбусного парка, закупив 100 машин. В начале этого года прибыли два трамвая и 15 автобусов-гармошек и заключен контракт на поставку 15 трехсекционных трамваев.

Полина Щуцкая