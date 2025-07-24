Демографии подбирают жилье

Завершая в среду, 23 июля, весеннюю сессию, Госдума по итогам прошедшего накануне «Правительственного часа» по теме демографии приняла перечень рекомендаций правительству по поддержке рождаемости в РФ. В числе «наказов» парламентариев — развитие инфраструктуры сельских территорий, повышение доступности жилья в городах, улучшение медицинской помощи беременным. Эти и другие очевидные инициативы и так уже обсуждаются ведомствами, однако запрос депутатов на большую публичность этого процесса и на предварительный анализ возможного эффекта от нововведений может оказаться вполне полезен для достижения результата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В рекомендации правительству Госдума включила целый ряд мер по повышению интенсивности деторождения в РФ

Фото: Сергей Воронин, Коммерсантъ В рекомендации правительству Госдума включила целый ряд мер по повышению интенсивности деторождения в РФ

Фото: Сергей Воронин, Коммерсантъ

Госдума в среду приняла проект постановления с рекомендациями правительству, федеральным профильным министерствам и главам регионов. Все они касаются демографии и охватывают разные аспекты жизни российских семей: от рождения детей до помощи семьям с жильем. Рекомендации подготовлены по итогам прошедшего на прошлой неделе «Правительственного часа» с участием представителей социального блока Белого дома (см. “Ъ” от 17 июля).

Напомним, что повышение рождаемости объявлено одной из национальных целей развития РФ. Для ее выполнения в 2025 году был запущен нацпроект «Семья», целью которого является объединение всех существующих и будущих мер поддержки рождаемости для достижения кумулятивного эффекта. Нацпроект призван улучшить жизнь как бездетных россиян (для того чтобы стимулировать их к деторождению), так и тех, у кого уже появился ребенок. Это, в частности, улучшение жилищных условий с помощью льготной ипотеки, развитие медицинской помощи для матерей с детьми и пропаганда образа многодетной семьи в СМИ (подробнее см. “Ъ” от 28 января).

Как следует из рекомендаций Госдумы, основные факторы, препятствующие рождению у россиян большего числа детей, депутаты видят схожим образом — и в первую очередь они касаются благосостояния семей.

Отметим, однако, что достоверных статистических доказательств явного влияния уровня дохода на стремление пар завести детей нет. Кроме того, большинство развитых стран еще в конце XX века совершили «второй демографический переход» и перешли к модели рождаемости, позволяющей лишь поддерживать численность населения на текущем уровне.

Наибольший акцент авторы постановления сделали на поддержке семей в сельской местности — полагая, что модель многодетной семьи у них может быть более популярной, чем у жителей мегаполиса. Предложения включают развитие инфраструктуры для таких территорий, обновление медицинских пунктов, распространение новых форматов малоэтажного жилья. Отметим, ранее с подобными инициативами выступали в том числе эксперты Высшей школы экономики, также оценивавшие потенциальную дополнительную рождаемость в сельской местности как более высокую.

Среди рекомендаций — и меры по усилению медицинской поддержки семей с детьми: от расширения сети центров охраны материнства до контроля за репродуктивными функциями взрослого населения с целью предотвращения бесплодия.

Относительно новыми в постановлении выглядят инициативы, направленные на повышение эффективности мер, которыми уже занимается правительство. Депутаты предлагают перед принятием тщательнее моделировать их возможное влияние на рождаемость — и в частности, проанализировать уже действующие выплаты для детей в бедных семьях. Помимо этого, Госдума рекомендовала научным организациям осуществлять экспертизу демографических процессов РФ. Сам профильный комитет нижней палаты обещает мониторить достижение промежуточных и конечных целей нацпроекта «Семья».

Анастасия Мануйлова