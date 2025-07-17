Рождаемость измерят в метрах

Правительство рассматривает варианты модернизации действующей программы материнского капитала, а также других мер жилищной поддержки российских семей с детьми. Об этом в среду в Госдуме сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Власти намерены оценить, насколько эти многочисленные и дорогостоящие программы влияют на уровень рождаемости в РФ, и при необходимости перенастроить их.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В правительстве (на фото — вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минтруда Антон Котяков) пытаются оценить, в какой мере меры жилищной поддержки семей с детьми сказываются на уровне рождаемости

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В правительстве (на фото — вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минтруда Антон Котяков) пытаются оценить, в какой мере меры жилищной поддержки семей с детьми сказываются на уровне рождаемости

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ходе «Правительственного часа» в Госдуме Татьяна Голикова заявила, что действующих мер жилищной поддержки «много и денег много» и теперь «наша с вами общая задача — оценить, как они взаимно увязаны между собой и как они влияют на семью». Вице-премьер сообщила депутатам, что за период существования программы материнского семейного капитала 69% средств были направлены на жилье. В деньгах на ипотеку потрачено 3,1 трлн руб., из них на семейную ипотеку в 2024 году — 1 трлн руб.

«При всем этом говорят, что это не работает, количество квадратных метров, которые можно приобрести за материнский капитал,— шесть с половиной»,— отметила вице-премьер.

Напомним, программа маткапитала существует с 2008 года — она вводилась с целью помочь семьям, желающим завести второго ребенка, приобрести жилье, поскольку стесненные жилищные условия, в понимании тогдашнего соцблока правительства, препятствовали многодетности. Расходы на программу за время ее существования составили свыше 10 трлн руб., Социальный фонд выдал семьям 15 млн сертификатов. При этом официальных оценок влияния программы на показатели рождаемости правительство так и не представило — в 2010–2014 годах Росстат зафиксировал увеличение числа рождений в пересчете на одну женщину, однако достоверных свидетельств того, что это было связано именно с введением маткапитала, а не со сдвигом календаря рождаемости (когда плановое появление ребенка просто откладывается на более подходящие времена), так и нет (подробнее см. “Ъ” от 28 октября 2024 года).

К моменту исчерпания даже такого слабого эффекта от маткапитала, к 2020 году правительство приняло решение поддержать доступность жилья для семей с помощью льготной ипотеки. Однако в результате, поскольку цены на квартиры быстро росли, количество квадратных метров, которые можно было приобрести с использованием средней ипотеки, только сокращалось. В 2020–2024 годах цены на вторичное жилье в среднем по России выросли на 77%, на новостройки — на 111%, а зарплаты — только на 71%. Из этого следует, что наибольшую выгоду от программы маткапитала в последние годы получили скорее застройщики, а не семьи.

Принимавший участие в «правчасе» министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, впрочем, сообщил, что с 2024 года рост цен на российские новостройки отстает от темпов инфляции. Комментируя это заявление, председатель Госдумы Вячеслав Володин заметил, что министр «сказал о многом, но не о том, как политика министерства в будущем будет коррелироваться с демографической политикой». «Мы бы все поддержали, что надо думать о детях, о формировании большой семьи, о создании условий для многодетных, а не о метрах»,— заявил спикер.

Глава Минтруда Антон Котяков напомнил парламентариям о том, что в РФ ежегодно сокращается число женщин репродуктивного возраста: 20 лет назад их было 39 млн, сейчас — 34 млн.

«Как показывает демографический прогноз Росстата, эта тенденция сохранится до 2046 года, когда число таких женщин упадет до 27,5 млн. Именно поэтому многодетность — одна из возможностей обеспечить рост рождаемости»,— подчеркнул министр.

Кроме модернизации программы маткапитала Минтруд планирует расширение гарантий для работающих женщин, поскольку именно в возрасте 30–39 лет они заводят второго или третьего ребенка. Для этого министерство совместно с бизнес-сообществом разработало и утвердило на Российской трехсторонней комиссии рекомендации по реализации корпоративной социальной политики. Также правительство разрабатывает рейтинг работодателей, которые оказывают наибольшую поддержку своим работникам с детьми.

Отметим, что распространение на бизнес негласного требования участия в нацпроектах (в данном случае — в нацпроекте «Семья»), по-видимому, становится широко применяемым инструментом для повышения эффективности работы правительства. Впрочем, управление рождаемостью, если оно вообще возможно, требует комплексных мер, и исключать из них работодателей (с учетом того что уровень занятости женщин в РФ один из самых высоких в мире), очевидно, неразумно.

Анастасия Мануйлова