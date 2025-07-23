В Ростове открыли перехватывающую парковку для большегрузов на 200 мест

На ул. 1-й Луговой в Ростове начала работу перехватывающая парковка для большегрузов, где уже оборудовано 200 мест и создается инфраструктура для отдыха водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Минтранса Ростовской области Фото: пресс-служба Минтранса Ростовской области

Проект парковки, как ранее сообщал «Ъ-Ростов», предусматривает создание на участке площадью 7,5 га около 400 мест для стоянки. На территории парковки оборудуют душевые кабины, туалеты и пункты для питания.

Завершить строительство парковки планируют до конца 2025 года.

Наталья Белоштейн