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В Ростове открыли перехватывающую парковку для большегрузов на 200 мест

На ул. 1-й Луговой в Ростове начала работу перехватывающая парковка для большегрузов, где уже оборудовано 200 мест и создается инфраструктура для отдыха водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Фото: пресс-служба Минтранса Ростовской области

Фото: пресс-служба Минтранса Ростовской области

Проект парковки, как ранее сообщал «Ъ-Ростов», предусматривает создание на участке площадью 7,5 га около 400 мест для стоянки. На территории парковки оборудуют душевые кабины, туалеты и пункты для питания.

Завершить строительство парковки планируют до конца 2025 года.

Наталья Белоштейн

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