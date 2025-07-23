В Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе прозвучал сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В связи с тревогой всем жителям и гостям города необходимо срочно укрыться в ближайших убежищах. Тем, кто остался в помещениях, следует отключить газ, воду и электричество, плотно закрыть окна и переместиться в наиболее защищенную часть здания с капитальными стенами.

На время действия тревоги приостановлена работа всего общественного транспорта — как наземного, так и морского. Автобусы и троллейбусы завершают движение на ближайших остановках, чтобы пассажиры могли оперативно добраться до укрытий. Власти призывают всех граждан строго соблюдать меры безопасности и следовать указаниям спасательных служб.