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В Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе прозвучал сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В связи с тревогой всем жителям и гостям города необходимо срочно укрыться в ближайших убежищах. Тем, кто остался в помещениях, следует отключить газ, воду и электричество, плотно закрыть окна и переместиться в наиболее защищенную часть здания с капитальными стенами.

На время действия тревоги приостановлена работа всего общественного транспорта — как наземного, так и морского. Автобусы и троллейбусы завершают движение на ближайших остановках, чтобы пассажиры могли оперативно добраться до укрытий. Власти призывают всех граждан строго соблюдать меры безопасности и следовать указаниям спасательных служб.

Саркис Айвазян

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