На Дону осудили двух инспекторов ДПС за взятку

В Ростовской области суд вынес обвинительный приговор двум инспекторам ДПС отделения ГАИ МО МВД России «Кашарский». Они проведут в колонии строго режима восемь лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

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Оперативниками собственной безопасности областного главка МВД установлено, что полицейские сокрыли факт задержания водителя, находящейся в состоянии опьянения. Полицейские за взятку в размере 24 тыс. руб. они не составили протокол об административном правонарушении.

«В настоящее время оба сотрудника уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. По собранным полицейскими материалам следственными органами принято процессуальное решение», — говорится в релизе пресс-службы ведомства.

Приговором суда им назначены наказания в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Наталья Белоштейн