Из-за грозы вода не поступает в Гуково, Зверево и поселки Красносулинского района

В Ростовской области из-за грозы произошло аварийное отключение электроэнергии и остановка работы насосных станций Гуково-Гундоровского водовода. Подача воды из-за происшествия прекращена в города Гуково и Зверево, а также поселки Красносулинского района, сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам чиновника, повреждения на объекте уже устраняют. Подача воды восстановится после возобновления электроснабжения и заполнения резервуаров насосных станций.

Константин Соловьев