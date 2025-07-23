Китай не допустил обвинения Пакистана в терроризме со стороны ШОС

Подготовка грядущего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) осложняется жесткой позицией Индии. Она требует осуждения другого члена ШОС — Пакистана — за поддержку терроризма. По данным «Ъ», Китаю удалось не допустить осуждения Пакистана на уровне организации, в чем индийская сторона усмотрела «двойные стандарты».

«Некоторые страны используют трансграничный терроризм в качестве инструмента политики и предоставляют убежище террористам. Таким двойным стандартам не должно быть места. ШОС должна без колебаний порицать такие страны»,— сказал министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

25-26 июля на собрании глав Минобороны ШОС господин Сингх заявил о «нулевой терпимости» Индии к терроризму со стороны Пакистана. Дели обвиняет Исламабад в организации теракта в городе Пахалгам в Кашмире 22 апреля, при котором погибли 26 человек.

Подробнее о подготовке саммита ШОС в Китае читайте в материале «Ъ» «Шанхайский спор».