В Кисловодске продлили запрет на купание в Старом озере
В качестве профилактики в Кисловодске продлили запрет на купание в Старом озере. Об этом своем Telegram-канале сообщает глава города-курорта Евгений Моисеев.
Фото: Telegram-канала главы Кисловодска Евгения Моисеева
«Доказанная связь жалоб с купанием детей на озере по-прежнему отсутствует. На настоящий момент все дети выписаны с выздоровлением. Тем не менее, в качестве профилактических мер временное ограничение на купание в озере сохраняется», — отметил господин Моисеев.
Из озера возьмут очередные анализы воды и только потом рассмотрят вопрос о снятии ограничений на купание.
Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что купание в Старом озере временно ограничил мэр Кисловодска после поступления детей в инфекционное отделение городской больницы.