В качестве профилактики в Кисловодске продлили запрет на купание в Старом озере. Об этом своем Telegram-канале сообщает глава города-курорта Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канала главы Кисловодска Евгения Моисеева Фото: Telegram-канала главы Кисловодска Евгения Моисеева

«Доказанная связь жалоб с купанием детей на озере по-прежнему отсутствует. На настоящий момент все дети выписаны с выздоровлением. Тем не менее, в качестве профилактических мер временное ограничение на купание в озере сохраняется», — отметил господин Моисеев.

Из озера возьмут очередные анализы воды и только потом рассмотрят вопрос о снятии ограничений на купание.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что купание в Старом озере временно ограничил мэр Кисловодска после поступления детей в инфекционное отделение городской больницы.

Наталья Белоштейн