Мэр Кисловодска запретил купание в озере после госпитализации детей

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев временно ограничил купание в Старом озере после поступления детей в инфекционное отделение городской больницы. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным Кисловодской городской больницы, групповых обращений не зарегистрировано. Состояние поступивших детей оценивается как легкое или средней степени тяжести.

«Среди обратившихся есть такие, кто посещал озеро, кто его не посещал, кто только вернулся с других регионов»,— отметил мэр.

Все дети, поступившие в инфекционное отделение за последние сутки, прошли обследование на возбудителей кишечных инфекций. По словам мэра, в настоящее время доказанной связи заболеваний с купанием в озере нет.

Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Кисловодске проводит расследование по всем случаям заболевания.

«Тем не менее, в качестве профилактики до выяснения обстоятельств принял решение временно ограничить купание в озере»,— заявил глава города.

Он подчеркнул, что здоровье детей является приоритетом, и пообещал дополнительно сообщить о результатах расследования.

Старое озеро было допущено к купанию согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Ставропольскому краю от 29 мая 2025 года и санитарно-эпидемиологическому заключению Роспотребнадзора от 27 мая 2025 года.

Тат Гаспарян