«Реальная практика — причастность лица трактуется как виновность»

Депутаты Госдумы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в КоАП РФ (ст. 13.53), устанавливающие ответственность за поиск «заведомо экстремистских материалов». Размер штрафа — от 3 до 5 тыс. руб. Перед голосованием по нему в третьем чтении глава МинцифрыМаксут Шадаев разъяснил депутатам, что рядовые граждане не пострадают от него. Он заявил, что умысел со стороны гражданина, которого будут привлекать по этой статье, должен будет доказываться правоохранительными органами, а за вход в социальные сети, даже если они признаны экстремистскими организациями, наказывать не станут. Ожиданиями особенностей правоприменения новой административной статьи с «Ъ-Кавказ» поделился адвокат Александр Якимович.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено автором Фото: предоставлено автором

«Показателен факт, что обещания исходят от главы Минцифры. Это орган не имеет никакого отношения к рассмотрению дел об административных правонарушениях. Показательно, что закон не комментирует представитель, например, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Минюста РФ.

Реальная практика — это так называемое „объективное вменение“, то есть, причастность лица трактуется как виновность. Нужно понимать также, что дела по этим правонарушениям будут возбуждаться не органами СК РФ или ФСБ РФ — элитой следственного аппарата, а органами внутренних дел. И ожидать, что по таким делам будут исполняться гарантии Конституции РФ об обязанности обвинения доказать виновность и умысел, а также о презумпции невиновности, наивно.

Я убежден, что ст. 13.53 КоАП РФ станет инструментом чисто карательным — абсолютное большинство попавших „в поле зрения“ будут привлекаться к ответственности, и ни один суд или полицейский не вспомнят об обещаниях главы Минцифры, который по должности — не начальник ни для прокуратуры, ни для полиции, ни для судов».