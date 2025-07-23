«Случайно наткнуться на них в поиске в сети, даже используя VPN-сервис, просто невозможно»

Госдума приняла закон, устанавливающий ответственность за поиск заведомо экстремистских материалов (ст. 13.53 КоАП РФ). Еще на этапе обсуждения он вызвал большой общественный резонанс, и перед его принятием в окончательном чтении они пригласили для его обсуждения главу Минцифры Максута Шадаева. Министр в парламенте заявил, что он не будет представлять опасность для рядовых россиян, так как заведомый умысел на совершение этого правонарушения должен будет доказываться правоохранителями. При этом просто вход в социальные сети, даже если они признаны экстремистскими организациями, наказываться не будет. Новую административную статью комментирует заведующий ростовским адвокатским филиалом «Ключко, Ландау и партнеры» Антон Ключко.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Прежде всего хочу сказать, что не разделяю всеобщей паники по поводу принятия новой ст.13.53 КоАП РФ “Поиск экстремистских материалов”. В первую очередь по тому, что данный состав административного правонарушения является очень специфичным и вряд ли сможет стать репрессивным инструментом. Как раз из-за узости своего возможного применения.

Вопреки всеобщему заблуждению данная статья не предусматривает ответственности за посещение с помощью VPN-сервиса заблокированных на территории РФ социальных сетей. Статья 13.53 КоАП РФ устанавливает ответственность именно за поиск экстремистских материалов. И если компания, признанная экстремистской организацией, владеет социальной сетью, то это еще не означает того, что материалы там публикуемые, являются экстремистскими.

Чтобы материал был признан экстремистским, а это может быть статья, литературное произведение, изображение, фото/видео материал, необходимо соответствующее решение суда. Исчерпывающий перечень всех экстремистских материалов находится в свободном доступе. Ознакомиться с ним можно на сайте Минюста. Сейчас исчерпывающий список насчитывает 5 473 таковых. При этом доступ к ним на территории РФ заблокирован.

Да, в этом списке действительно очень много наименований, являющихся вполне нейтральными и общеупотребимыми, такие как “я – русский”, “основы ислама” и т.д. Но случайно наткнуться на них в поиске в сети, даже используя VPN-сервис, просто невозможно. Потому что, чтобы банально долистать ”Интернет” до этих материалов, нужно потратить немало времени и сил, поскольку ссылки в сети будут выдаваться вам по их релевантности. Что исключает случайный (неумышленный) переход по ссылке.

Вопреки еще одному заблуждению, если вы случайно перейдете по ссылке на экстремистский материал, которую вам пришлет в сети злоумышленник, это не будет образовывать состав данного административного правонарушения, поскольку тут не будет такого образующего признака, как “умышленный поиск материала”.

Что же касается процесса выявления данного административного правонарушения, то, на мой взгляд, основную работу правоприменители переложат здесь на интернет-провайдеров. Если вы никак не шифруете свой интернет-трафик, ваш провайдер может быть в курсе всех ваших поисковых запросов в сети. Поэтому не исключаю, что на провайдеров теперь будет наложена обязанность следить и сообщать о том, не занимаетесь ли вы в сети поиском чего-нибудь экстремистского. А если шифруете – уже вопрос. Вероятно, что правоохранители продолжат использовать старое доброе “покажите содержимое вашего телефона”. Тут я просто еще раз напомню, что вы имеете полное право никому и никогда ваш телефон не показывать. И с этим вашим нежеланием они в 99% случаев ничего сделать не смогут.

Еще вопрос: а как быть, если вы занимаетесь научной деятельностью и хотите исследовать эти материалы для своей научной работы? Например, пишите кандидатскую диссертацию по противодействию экстремизму. Ведь нужно понимать и знать, чему ты собираешься противодействовать. Однако, законопроект, к сожалению, был принят без поправок на научную деятельность».