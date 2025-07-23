Из-за аномальной жары на ессентукском озере провели дополнительную дезинфекцию

В Ессентуках сегодня, 23 июля, провели дополнительное техобслуживание городского озера. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ессентуков Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

Уточняется, что специалисты растворили в водоеме более 300 кг извести для дезинфекции воды, обогащения кальцием и предотвращения «цветения». Озеро также подпитывают прохладной водой.

В сообщении отмечается, что ессентукское озеро в конце марта было поэтапно зарыблено более 4-мя т разных видов – амурами, толстолобиками и карасями. В связи с высокой температурой воздуха, отлов на прибрежной зоне временно ограничили. Специалисты рекомендуют рыбакам выделить для своего хобби время с 8:00 до 20:00, закидывая только одну удочку и только на территории от отстойника до сбросного шлюза.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что ессентукское городское озеро вошло в список разрешенных для купания на Ставрополье.

Константин Соловьев